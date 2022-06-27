الشورى يقر مشروع نظامي المساهمات العقارية والبيع على الخارطة

وافق مجلس الشورى على مشروعي نظام المساهمة العقارية ونظام البيع على الخارطة، وذلك خلال الدورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس للعام الثاني من دورته الثامنة التي عقدت اليوم – عبر الاتصال بالفيديو – برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلامي.

تفاصيل جلسة الشورى

كما أصدر المجلس قرارا بشأن التقارير السنوية لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، بعد سماع رأي لجنة الشؤون العسكرية والأمنية. كما أصدرت قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن السنة المالية 1444/1444 هـ.

تكثيف الحملات والرقابة الميدانية

ودعا المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى تكثيف الحملات والإشراف الميداني على المتاجر التي تعرض وتبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامها بالتصنيف العمري للألعاب، ووضع الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.