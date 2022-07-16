الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز.. السماوي يتقدم بهدف

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز من إنهاء الشوط الأول من المباراة بينهما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، متصدرًا بهدف واحد.

افتتح لاعب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم فخر الدين بن يوسف التسجيل في الدقيقة 29، وانتهى الشوط الأول بتقدم السماوي بهدف.

وحتى الآن يحتل فريق بيراميدز الأول لكرة القدم المركز الثاني برصيد 53 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

دخل الأهلي في تشكيل مكون من

حارس المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع كريم فؤاد .. علي معلول .. أيمن أشرف .. محمد عبد المنعم

خط الوسط عمرو السولية .. حمدي فتحي .. أفشة .. عبد القادر .. صلاح محسن

خط الهجوم حسام حسن

بينما تضمن تشكيل الأهرامات

حارس المرمى أحمد الشناوي

الدفاع علي جبر – أسامة جلال – حسين السيد – أحمد توفيق

خط الوسط وليد الكرتي – ابراهيم توري – رمضان صبحي – عبدالله السعيد – فخر الدين بن يوسف.

المهاجمون فخري لكائي