الشيخ السديس التعاون الدائم والتواصل المستمر أسهم بنجاح الحج

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج 1444 هـ. وأكد أن التعاون الدائم والتواصل المستمر بين جميع الأطراف التي عملت في المسجد الحرام ساهم بشكل كبير في إنجاح موسم حج هذا العام، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحا أن الرئاسة استخدمت قدراتها البشرية والميكانيكية. والطاقات لإنجاح موسم الحج، مما يبرز الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الرئاسة، وجميع الشركاء في إنجاح الجهات العاملة في المسجد الحرام. ما يقدمونه لضيوف الرحمن، وللأمة الإسلامية جمعاء، ولحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وإدامة سلامتهم وأمنهم.