الشيخ السديس يكلف 11 مساعدًا بينهم 3 سيدات

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. تكليف أحد عشر مساعداً، بينهم ثلاث سيدات، لرئاسة الجمهورية ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، دعماً للتغيير التنموي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

هيكل رئاسة الحرمين الشريفين

جاءت قرارات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس متماشية مع متطلبات المرحلة وإعادة التموضع التي شهدتها الرئاسة العامة في إطار هيكلها الجديد لعام 1444 هـ.

وجاءت قرارات الشيخ السديس على النحو التالي، بتعيين الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعداً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ووكيلاً لشؤون المسجد الحرام، وسماحة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعداً. إلى الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وفضيلة الدكتور عبد الوهاب بن عبدالله الرسيني مساعدًا للرئيس العام لشؤون الحوكمة وتطوير المسجد الحرام، وفضيلة الدكتور أحمد بن علي آل- الحذيفي مساعداً للرئيس العام لشؤون الإمام والمعزيم وشؤون الإرشاد والإرشاد بالمسجد النبوي.

كما تم تعيين السيد عبد الحميد بن سعيد المالكي مساعداً للرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لشئون الكعبة والثروة، والسيد محمد بن مصلح الجابري مساعداً للرئيس العام للخدمة والتقنية والإثراء. الشؤون الميدانية بالمسجد الحرام، والدكتور نبيل بن محمد اللحيدان مساعداً للرئيس العام لشؤون الحكم والتنمية بالمسجد النبوي.

كما تم تعيين عبدالعزيز بن علي الأيوبي مساعداً للرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بالمسجد النبوي الشريف. معالي الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، مستشارة ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة في المسجد الحرام. الدكتورة فاطمة بنت عبد العزيز التويجري هي مستشارة ومساعدة الرئيس العام لشؤون المرأة بالمسجد النبوي، والدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشار ومساعد الرئيس لشؤون المرأة التنموية في المسجد النبوي. الجامع الكبير.

تضمنت القرارات تعيين الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني نائباً لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومساعد وكيل الأمين العام لشؤون المسجد الحرام فضيلة الدكتور بدر بن عبدالله الفريح نائباً. مساعد الأمين العام لشؤون المسجد الحرام لشؤون الإرشاد والإرشاد، وسعادة محمد بن حسن باتي نائباً لمساعد الأمين العام لشؤون المسجد الحرام ميدانياً ومساعداً لوكيل الأمين العام لشؤون المسجد الحرام للشؤون الميدانية. أمور.

ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.

وقال الرئيس العام إن إعادة الهيكلة تعزز ثقافة الابتكار والإبداع وخلق مؤشرات فعالة لدعم اتخاذ القرار بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظومة الرئاسة للمواءمة في تحقيق التميز التشغيلي والاستخدام الأمثل. المعلومات والاتصالات. التكنولوجيا من خلال التحول الرقمي لتحقيق التكامل والريادة في نظام الأعمال والخدمات المنفذة في الحرمين الشريفين.