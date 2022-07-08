الشيخ العيسى في خطبة عرفة إياكم والتنافر والبغضاء

وحث خطيب عرفة الشيخ الدكتور محمد العيسى الحجاج والمسلمين على الابتعاد عن الفتنة، ونبذ الفتنة والخلاف، والتمسك بحبل الله، واتباع السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. السلام.

#video_was | نصح الشيخ محمد العيسى في خطبة عرفة الحجاج على بيت الله الحرام بتقوى الله تعالى، والاستجابة لما سماه الله بالتوحيد بالتمييز بينه وبين العبادة وعدم تكريس شيء لعبادة الآخرين.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/1qg1biRgg9

– مناطق واس (RegionesSPA) 8 يوليو 2022

وفي خطبة اليوم بعرفات، أوصى العيسى حجاج بيت عرفة أن يتقوا الله تعالى وأن يتجاوبوا مع ما أسماه الله بالتوحيد بالتمييز بينه وبين العبادة وعدم تكريس شيء لعبادة الآخرين. وحث خطيب عرفة المسلمين على اغتنام مواسم الطاعة والإخلاص في العبادة والدعاء لله تعالى في يوم عرفة.

#video_was | الشيخ محمد العيسى من قيم الإسلام الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة والبغضاء والفرقة، وتغليب المحبة والرحمة في تعاملاتنا.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/kXLmdEUYW0

– مناطق واس (RegionesSPA) 8 يوليو 2022

ودعا الشيخ عيسى المسلمين في كل مكان إلى حسن الخلق، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن حسن الخلق قيمة مشتركة بين جميع الناس ويقدرها المسلمون وغيرهم. إنه سلوك عقلاني في الكلام والفعل.