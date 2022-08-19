الشيخ العيسى مرتزقة يديرون الإعلام الإخواني بالفبركة والتدليس

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى، عن خصائص إعلام الإخوان، والركائز التي يرتكز عليها لنشر أكاذيبهم.

الشيخ محمد العيسى يكشف وسائل اتصال الإخوان.

من هم على ماذا يراهنونتضمين التغريدةتضمين التغريدة#in_perspectives # MBC1

اشترك الآن وتابع الحلقات على # شاهيد pic.twitter.com/epSTXmi70x

– في الآفاق (hiaahsanshow) 19 أغسطس 2022

وقال الشيخ العيسى خلال عرضه لبرنامج في الآفاق على قناة ام بي سي، إن هذه الوسيلة تحتضن الغش والتلفيق وتقوم على استغلال المشاعر الدينية.

هدف الإخوان المسلمين

وأضاف أن استغلال الشعور الديني يقصد به التأثير الأكبر والأسرع انتشارا، مشيرا إلى أن الكاذب بشكل عام يخضع لفكرة الكذب ويراهن عليها لأنه مفلس من الحقيقة وحياته. عين. في نتائج سريعة.

تعزيز الأمن الفكري

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تخدع الكثيرين وتبقى باستمرار مع فئة أخرى وهي الفئة التي لا ضمير لها وتقع في الفخ، لافتاً إلى أهمية تعزيز الأمن الفكري.

وأشار إلى أن الذراع الإعلامي للإخوان يواصل اختلاق الأكاذيب ضد كل من يعارضها، مشيرًا إلى أن معظم العاملين في ذلك الذراع الإعلامي هم من المرتزقة الذين يراهنون على تسلسل الأكاذيب أو يراهنون على ذاكرة الناس.

وختم بقوله من يمتلك الحق لا يحتاج إلى الكذب والافتراء والتلفيق والفاحشة في أقواله.