الشيخ جميل الحسيني فوجئنا بتصريح الشيف ريتشارد خوري وعليه لم يُسلم

كشف الشيخ جميل حليم الحسيني عَنّْ بطلان اعتناق الشيف اللبناني ريتشارد خوري الإسلام.

وأصدر الشيخ الحسيني بيانا قال فِيْه “من أجل الثقة المشروعة وتوضيح الرأي العام، بعد أن أعلن الشيف ريتشارد خوري واعترف بصحة الدين الإسلامي وأدلى بالشهادتين علنا.

وأكد أنه تم توثيق اللحظة التي أعطى فِيْها الشيخ ريتشارد موافقته على الشهادتين، كَمْا أنه شارك هذا الفِيْديو مع متابعيه على صفحته الخاصة فِيْ مواقع إعلامية وعلق عليه قائلاً “الحمد لله. “

وأضاف “لكننا فوجئنا اليوم بتسجيل صوتي له مع بعض الإعلاميين الذين ما زالوا متمسكين بهُويته ولم يتخلوا عَنّْ معتقده السابق”.

واعتبر الشيخ جميل حليم الحسيني أنه بناء على المعطيات الحسية التي وردت فِيْ الفِيْديو لاعتقاده أنه أدلى بالشهادتين تبين أن الرجل بقي على حاله ولم يعتنق الإسلام.

المتابعون عمل الشيف ريتشارد خوري على إثارة الجدل

وتفاعل المتابعون مع كلام الشيخ الحسيني، معتبرين تصرفات الشيف ريتشارد إثارة للجدل وقيادة الاتجاه.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “عليك أن تعتذر لأنك أساءت إلَّى الدين الإسلامي، فإن الإدلاء بالشهادتين ليس للترفِيْه”. سلوكه إهانة كبيرة “.

وسأل آخر عَنّْ سبب الكشف عَنّْ سلوكه، وعلق قائلاً “الطريقة التي جلس بها وقت الإدلاء بالشهادتين كانت غريبة، خاصة وأنه كان يحمل فِيْ يده فنجان قهُوة”.

الشيف ريتشارد خوري ما زلت فِيْ ديني

ويأتي تصريح الشيخ الحسيني بعد تدخل إعلامي للشيف ريتشارد عبر إحدى القنوات اللبنانية، نفى فِيْه ما أعلنه الشيخ عَنّْ إسلامه، مؤكداً أنه مستمر فِيْ ديانته المسيحية المارونية، كاشفاً عَنّْ نطقه للشهادتين. فِيْ البث المباشر الذي ظهر فِيْه مع الشيخ الحسيني عبر قناته الرسمية على يوتيوب “احتراماً لجميع الأديان.

فِيْ غضون ذلك، ظهر الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني فِيْ بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فِيْسبوك، برفقة الشيف اللبناني الشهِيْر ريتشارد خوري، وعلق على الفِيْديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً “حدث كبير .. طاه لبناني شهِيْر. ريتشارد خوري يعلن إسلامه “.