الشيش طاووق بكل أسرارة… طريقة عمل الشيش طاووق المشوى بكل أسرارة طري جدا وبتتبيله مميزة مش هتبطلى تعمليه

طريقة عمل شيش طاووق مشوي بكافة أسراره انتشرت العديد من الوصفات فِيْ الأيام الأخيرة بسبب ملل تناول الطعام كَمْا هُو، لذلك تضاف بعض البهارات وبعض النكهات للدجاج لإضفاء نكهة طيبة ورائعة، اليوم بطريقة مختلفة وجديدة. طعم ونكهة جيدة، شيش طاووق به أكثر من مجرد توابل، سنتعرف على معظم الوصفات المستخدمة.

طريقة عمل شيش طاووق مشوي بكافة أسراره

سنقدم لك طريقة جديدة ومختلفة لعمل شيش طاووق بالزبادي

مكونات لتحضير شيش طاووق باللبن

1/2 كوب عصير ليمون.

كيلو صدور دجاج مسحب.

كوب زبادي.

بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

يرش القليل من الفلفل الأسود.

يرش جوزة الطيب.

يرش بالفلفل الحَلْو.

1/4 ملعقة صغيرة كاري.

1/4 ملعقة صغيرة كركَمْ.

العصي الخشبية.

ألوان الفلفل.

1/4 كوب زيت زيتون.

كيف تستعد

يتم إحضار وعاء عميق يوضع فِيْه الزبادي وزيت الزيتون والليمون.

لأن الزبادي يعمل على تفتيح الأنسجة ويجعل للدجاج نكهة مختلفة، بالإضافة إلى أنه يمنحها رقة لا تقاوم.

أما زيت الزيتون بالليمون فهُو يعطي شيش طاووق نكهة مميزة تميزه عن أي نكهة أخرى.

بعد ذلك تضاف جميع البهارات التي ذكرناها لتحضير الوصفة.

تُقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة ثم تُترك فِيْ التتبيلة طوال الليل.

بعد ذلك يتم إحضار أعواد شيش طاووق ووضع قطعة صدر دجاج عليها.

ومعه قطع فلفل ملون وهكذا حتى تنتهِيْ بعدد صدور الدجاج.

يمكن شواء الشيش طاووق وتقديمه مع سلطة الطحينة والخبز.

يمكن تقديمه مع أرز بسمتي.

طريقة عمل شيش طاووق بالخل والثوم

صنع شيش طاووق فِيْ المنزل

مقادير شيش طاووق

نصف كيلو صدور دجاج.

2 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

يرش الفلفل الأسود.

رشي الكزبرة المجففة.

ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد