“الشيطان شاطر” يُعيد أحمد عيد إلَّى السينما بعد غيابه لسنوات

يستعد الفنان المصري أحمد عيد للعودة للسينما خلال الفترة المقبلة، حيث ينافس بعمل جديد بعَنّْوان “الشيطان شاطر”، بعد غياب دام 5 سنوات، منذ آخر أعماله فِيْ فِيْلم “يابانية أصلية”، والتي تم عرضه فِيْ يناير 2017.

قال كاتب السيناريو المصري لؤي السيد، متحدثا لـ “العرب اليوم”، إن المنتج أحمد السبكي عين رسميا أحمد عيد ليقوم ببطولة فِيْلم “الشيطان شاطر”، معلقا أنه سيتم اختيار جميع أبطال العمل. الاسبوع المقبل استعدادا لبدء التصوير.

وأوضح مؤلف فِيْلم “الشيطان شاطر” أن فكرة المسرحية “مجنونة” مثل أحمد عيد وتنطوي على الكثير من الكوميديا ​​، مشيرا إلَّى أن هناك تناغم خاص بينه وبين أحمد عيد وهُو ما. تجعله يتعاون معه فِيْ أعماله السينمائية، وكذلك النجم المصري رامز جلال الذي يستعد لعرض فِيْلمه الجديد “أخي فِيْ الشجرة”.

وأشار لؤي السيد إلَّى أن اختياره لاسم “الشيطان رجل ذكي” يأتي من تشويق العمل الذي يستخدمه فِيْ معظم أعماله لإخراج عَنّْصر التشويق. ورفض الكشف عَنّْ فكرة الفِيْلم بشكل عام، قائلا “فكرته مجنونة مثل أحمد عيد، وفِيْها بعض الكوميديا”.

آخر ظهُور للفنان أحمد عيد فِيْ السينما كان من خلال فِيْلم “ياباني أصلي”، إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، والمتعاونين مع أحمد عيد، هشام إسماعيل، ندى موسى، تساكي تسوكوموتو، إيمان السيد ومحمد ثروت. تم عرض الفِيْلم فِيْ دور العرض فِيْ يناير 2017.

يعد فِيْلم “ياباني أصلي” من أبرز أفلام أحمد عيد التي حققت نجاحًا كبيرًا من حيث الإيرادات، خلال عرضه عام 2017، خاصة وأن الفكرة المختلفة للفِيْلم تم إنشاؤها بظهُور اثنين من اليابانيين. الأطفال بجانبه. نوع من التفاعل بين الجمهُور.

يعتبر الفنان المصري من أبرز نجوم جيله الذين قدموا الكوميديا ​​، وقد برز “عيد” بتقديم ألوان كوميدية مختلفة، سواء فِيْ الأفلام التي قدم فِيْها دور الرجل الثاني أو فِيْ الأعمال التي قدمها. تألق فِيْ. فِيْ.

لكن على المستوى الدرامي، كانت آخر وظيفة لعيد هِيْ مشاركته فِيْ الجزء الثاني من المسلسل السعودي “اختراق”.