الشيف بورك يرقص بحماس على مسرح حفل محمد رمضان بإسطنبول

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلا غنائيا فِيْ اسطنبول بتركيا أمام جمهُور كامل، وشارك الشيف بوراك الشهِيْر بالرقص على خشبة المسرح.

تفاعل بوراك خلال أغنية “لنذهب للنوم”. كَمْا قدم النجم المصري خلال الحفل مجموعة من الأغاني منها “باونس”، “بلالين”، “رقم واحد”، “الملك”، “على الله”. ، “المافِيْا”.

رفع محمد رمضان العلم المصري وهُو يغني على خشبة المسرح، حتى تفاعل معه الجمهُور بالتصفِيْق والهتافات باسم مصر.

وقبل الحفل أراد محمد رمضان زيارة الشيف الشهِيْر بوراك فِيْ مطعمه أثناء تواجده فِيْ تركيا.

ونشر رمضان مقطع فِيْديو من الزيارة، عبر قِصَّة حسابه على Instagram، وأظهر الفِيْديو مدى استقبال الشيف بوراك للفنانة المصرية.

وكالعادة أثار الفنان محمد رمضان الجدل بفِيْديو ترويجي للحفلة ظهرت فِيْه مرتدية كف ذهبي.

نشر رمضان مقطع فِيْديو له وهُو يغادر قصره الضخم فِيْ القاهرة ويستقل طائرته الخاصة للوصول إلَّى غرفته الخاصة فِيْ اسطنبول.

وظهر رمضان فِيْ الفِيْديو بنخلة ذهبية ضخمة، وكان حريصًا على إبرازها بوضوح أمام الكاميرا، وعلق على الفِيْديو، وكتب “سأحب تركيا … وأشاهد علول”.

وانتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفِيْديو المثير للجدل، بين محبي أفكاره وخصوم مبالغة.

وأكدت مواقع مصرية أن مراسم رمضان فِيْ تركيا ستعيده مقابل مبلغ مالي يقدر بربع مليون دولار.

كَمْا قيل أن رمضان وضع شروطه الخاصة لأداء الحفل، حيث أجبر المنظمين على الاهتمام بالمؤثرات البصرية التي اعتمد عليها بشكل أساسي فِيْ جميع حفلاته كَمْا فعل فِيْ حفله الأخير فِيْ الأردن ؛ صعد إلَّى المسرح بسيارة لامبورغيني ذهبية برفقة مجموعة من الراقصين.

وبعد الحفل، يعود الفنان إلَّى مصر لاستكَمْال الاستعدادات لفِيْلمه الجديد “رقم واحد”، إخراج ياسر سامي، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج يوسف الطاهر. سيلعب دور مقاتل MMA.

ومن المقرر أن يتم تصوير الفِيْلم بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلَّى تصويره فِيْ مصر.