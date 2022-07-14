“الشيف عمر” يفارق الحياة

توفِيْ الطفل المغربي عمر أرشان المعروف بـ “الشيف عمر”، الخميس، إثر إصابته بمرض عَنّْ عمر يناهز 16 عامًا، كَمْا أصيب بإعاقة فِيْ الحركة والكلام.

ترك الشيف عمر محتوى رقميًا يدافع فِيْه عَنّْ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم فِيْ القيام بأنشطة ترفِيْهِيْة مثل باقي زملائه فِيْ الفصل. اشتهر بتقديم وصفات الطبخ على منصات التواصل الاجتماعي.

كتب مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” فِيْ المغرب “ببالغ الحزن والأسى نتلقى نبأ وفاة الطفل الصغير الشاف عمر المدافع عَنّْ حقوق الطفل. وفِيْ هذه المناسبة الأليمة، أسرة اليونيسف فِيْ المغرب تتقدم بأحر التعازي والتعازي لأسرة المرحوم عمر “.

وأشادت المنظمة الدولية بالفتى الراحل ووصفته فِيْ منشور على صفحتها على فِيْسبوك بـ “أيقونة الأمل والإيجابية”، فِيْما سبق منحته صفة السفِيْر.

الفتى عمر، رغم ظروفه الصعبة، استطاع أن يتقدم فِيْ التعلم وبدأ يتحدث بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

رحب السفِيْر الأمريكي السابق بالرباط، دوايت بوش، بالصبي عمر، وأعد معه أحد أشهر الأطباق فِيْ البلاد.

وكان عمر ينشر منشورات للتوعية بـ “مخاطر التنمر” خاصة لأصحاب الهمم، بينما كان على استعداد للابتسام ونشر الروح الإيجابية من خلال مقاطع الفِيْديو.

فِيْ عام 2017، تم اختيار الصبي المغربي ليكون شخصية “الويب” فِيْ مسابقة “Morco Web Awards”.

وعبر المعلقون عَنّْ حبهم لرحيل “الشيف عمر” وسط إشادة بوالدته التي كانت تعتني به، مما اضطره لترك وظيفته للبقاء بجانبه.

نشر الشيف عمر مشكلة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكَيْفَ لهم الحق أيضًا فِيْ القيام بأنشطة تسليهم وتبقيهم على اتصال بالآخرين، على الرغم من الصعوبات الصحية التي يعانون منها.