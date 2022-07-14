“الشيوخ” الأميركي يقر تعيين مرشح بايدن نائباً لرئيس الاحتياطي الفِيْدرالي

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أن مايكل بار، مرشح الرئيس جو بايدن، لمنصب نائب الرئيس، وهُو منصب رقابي رئيسي للسياسة المالية فِيْ البلاد.

صوت أعضاء مجلس الإدارة 66 مقابل 28 للموافقة على تعيين مايكل بار، مسؤول الخزانة السابق الذي عمل على إصلاح القطاع المصرفِيْ وإنشاء وكالة لحماية المستهلك فِيْ أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وستستمر فترة ولايته كنائب لرئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، الذي يعمل كبنك مركزي، لأربع سنوات.

فِيْ بيان بعد التصويت، قال بايدن إن استقرار بار “هُو تقدم مهم فِيْ خطتي لمعالجة التضخم والرقابة السليمة بينما ننتقل إلَّى نمو ثابت ومستقر”.

خلال جلسة الاستماع الخاصة بترشيحه، شدد بار على التزامه بخفض معدلات التضخم المرتفعة وضمان الملاءة المالية للاقتصاد الأمريكي.

وقلل من أهمية تأثير البنك المركزي على سياسات تغير المناخ، وهِيْ القضية التي نسفت الخيار الأول لرئيس الولايات المتحدة لهذا الدور.

ورشح الرئيس الأمريكي بار فِيْ أبريل نيسان بعد أن وافق أعضاء جمهُوريون فِيْ مجلس الشيوخ على تعيين سارة بلوم راسكين التي أصبحت هدفا لانتقادات متهمة إياها بأنها معادية لصناعة النفط.

انسحبت فِيْ مارس بعد أن قال عضو ديمقراطي كبير فِيْ مجلس الشيوخ إنه لن يدعمها.

وساهم الاعتراض على بلوم راسكين فِيْ تأخير جهُود بايدن لملء المقاعد الشاغرة، فِيْما يبذل صناع السياسة النقدية جهُودًا لمكافحة التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

يعاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم من عواقب الصدمات المستمرة لوباء “Covid-19” والحرب فِيْ أوكرانيا، والتي أدت إلَّى ارتفاع الأسعار وتهدد بتفاقم مشاكل سلسلة التوريد.

تسببت أسواق العمل الضيقة فِيْ نقص العمال، مما دفع أصحاب العمل إلَّى رفع الأجور، مما أدى إلَّى زيادة الضغوط التضخمية.

فِيْ الشهر الماضي، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وهِيْ أكبر زيادة فِيْ ما يقرب من 30 عامًا.

يقول الاقتصاديون إنه يمكن فرض زيادة كبيرة مماثلة فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

مع تعيين بار، سيتم الانتهاء من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي المكون من سبعة مقاعد.