الصابون وماء الورد معجزة سيجعلك بنت 20 عاما مهما كان عمرك بشرة بيضاء مثل الثلج خالية من الهالات السوداء والتجاعيد فِيْ دقائق معدودة

تنفق جميع الفتيات أموالاً طائلة للحفاظ على بشرتهن من العوامل المناخية الخارجية التي تجعل البشرة عرضة للتسمير وظهُور الهالات السوداء والتجاعيد، لكن هذه المنتجات غير مجدية وتلجأ بعض الفتيات إلى حقن بشرتهن بالفِيْلر أو البوتوكس، ولكن نقدم لكَمْ اليوم معجزة ماء الورد والصابون لتبييض البشرة وشدها وإنهائها من الهالات السوداء تابعونا.

الصابون وماء الورد لتفتيح البشرة

المكونات

2 ملاعق كبيرة من الصابون.

ربع كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة حناء بيضاء.

ملعقة ماء ورد.

ربع ملعقة زيت زيتون.

مقادير خلطة التقشير

ملعقة كبيرة من البن المطحون.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بتحضير أي نوع من الصابون، والأفضل أن يكون عديم الرائحة، نبشوره، ثم نأخذ 2 ملاعق ونضيف إليها الماء الساخن ونقلب. عندما تبدأ فِيْ الذوبان، أضيفِيْ الحنة البيضاء مع ماء الورد وزيت الزيتون، وقلبي حتى تصبح المكونات متجانسة، ثم اتركيها جانبًا. الآن نقوم بتحضير المقشر بخلط القهُوة مع السكر وكذلك الماء وزيت الزيتون ونقلبه ثم نوزعه على البشرة بحركات دائرية. اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف، ضعي خليط الصابون وماء الورد على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم اغسليها بالماء البارد وستلاحظين أن بشرتك أصبحت ناصعة البياض ومع تكرار الهالات السوداء والتجاعيد ستختفِيْ.

ماسكات طبيعية لتبييض الوجه وازالة البقع والهالات السوداء

قناع البابايا والعسل

المكونات

كوب من البابايا المفرومة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام

اهرسي البابايا فِيْ طبق عميق بالشوكة وأضيفِيْ المكونات فوقه، ثم وزعي المزيج على الوجه والرقبة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر يحتوي هذا القناع على انزيم الباباين المعروف بفوائده المذهلة فِيْ تبييض البشرة وشدها.

2. صودا الخبز

المكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل.

كَمْية كافِيْة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

ضعي المكونات الجافة فِيْ طبق بلاستيكي وأضيفِيْ ماء الورد تدريجيًا حتى تتكون عجينة، ثم وزعي القناع على الجلد.

يترك ليجف ثم يغسل بالماء البارد هذا القناع يزيل البقع الداكنة ويترك البشرة بيضاء ومشرقة بكل سهُولة.

وصفة لتبييض الوجه من أول استخدام

المكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يذوب دقيق الأرز جيداً مع ماء الورد، ثم يضاف جل الصبار ويقلب مرة أخرى، يوزع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 10 دقائق. ثم يغسل بالماء البارد، وهذه الوصفة تزيل الجلد الميت وتترك البشرة نظيفة وخالية من الشوائب، كَمْا توفر العناصر الغذائية الضرورية.

عصير الطماطم ودقيق الشوفان لتبييض البشرة

المكونات

2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

كَمْية كافِيْة من عصير الطماطم.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام