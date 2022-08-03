الصادرات التركية تسجل 18.6 مليار دولار فِيْ يوليو

وبلغت قيمة صادرات تركيا فِيْ يوليو الماضي 18.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.4 فِيْ المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير التجارة التركي محمد موش، الأربعاء، عَنّْدما أعلن مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى غولتيبي، بيانات التجارة الخارجية لشهر تموز، بحسب ما أفاد به المسؤول. موقع إخباري TRT Haber.

وأوضح الوزير أن “حجم التجارة الخارجية فِيْ يوليو ارتفع إلَّى 47.7 مليار دولار بزيادة 28.7٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”، مشيرا إلَّى أن هذا الرقم هُو الأعلى حتى الآن بالنسبة لصادرات يوليو.

وأشار إلَّى أن واردات بلاده فِيْ يوليو بلغت 29.1 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أوضح موش أن صادرات تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بلغت 144.4 مليار دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

وانخفض عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022 ليصل إلَّى 45.9 مليار دولار.