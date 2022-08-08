الصادرات الصينية إلَّى روسيا ترتفع لأول مرة منذ 5 أشهر فِيْ يوليو

أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن روسيا زادت بقوة فِيْ يوليو، بعد انخفاض دام 4 أشهر.

أشارت حسابات رويترز بناء على بيانات جمركية نُشرت يوم الأحد إلَّى أن الصادرات إلَّى روسيا الخاضعة للعقوبات ارتفعت 22.2 بالمئة فِيْ يوليو تموز مقارنة بالعام السابق من حيث القيمة الدولارية، عاكسة انخفاضها بنسبة 17 بالمئة فِيْ يونيو حزيران، مسجلة أول نمو منذ مارس آذار. /يمشي.

حافظ نمو الواردات من روسيا على وتيرة عالية بلغت 49.3٪ فِيْ يوليو، على الرغم من أنها كانت أبطأ من زيادة بنسبة 56٪ فِيْ يونيو وارتفاع 79.6٪ فِيْ مايو.

روسيا هِيْ مصدر رئيسي للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية إلَّى الصين.

وسط حرب أوكرانيا المستمرة، كانت روسيا أكبر مورد للنفط للصين فِيْ مايو ويونيو، حيث استفاد المشترون الصينيون من الإمدادات منخفضة السعر.

لكن إمدادات النفط المحملة من الموانئ الروسية إلَّى الصين تراجعت إلَّى 21.3 مليون برميل فِيْ يوليو، وهُو أدنى مستوى منذ فبراير.