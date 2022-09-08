الصبارة التعليمية تغزو مصر.. أحدث الألعاب فِيْ معرض أهلا مدارس

مع اقتراب بداية العام الدراسي، ظهرت فِيْ مصر لعبة جديدة هِيْ “الصبار التربوي” بهدف تسهِيْل تعلم الأطفال للدروس.

ما هِيْ لعبة الصبار التعليمية

الألوة فِيْرا التعليمية الجديدة المصنوعة فِيْ الصين هِيْ لعبة على شكل صبار بداخلها قطن وملفوفة بقطعة من البلاستيك العميق مثل نبات الصبار الحقيقي.

يوجد فِيْ أسفل الدمية مفتاح لتشغيل الصبار، وتتنوع أشكاله، منها واحد يحمل الجيتار، والآخر يرتدي قبعة وأشكال أخرى.

ماذا يقدم الصبار التربوي للأطفال

يتكلم الصبار التربوي بالضغط عليه، حيث يصدر الأصوات ويقرأ الأرقام لمساعدة الأطفال على حفظ الحروف والأرقام، ويتم تسجيل بعض أغاني الأطفال به.

الصبار التعليمي هُو امتداد للصبار الراقص وهِيْ اللعبة أو الدمية التي أثارت جدلا واسعا وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر نهاية العام الماضي.

تصدرت الاتجاه لفترة طويلة عَنّْدما ظهرت.

يصدر الصبار الأصوات ويكرر الكلمات أثناء التأرجح. فِيْ الصبار التربوي يوجد حوالي 120 أغنية مسجلة لفتت الأنظار إليها فِيْ الأسواق. يتم شحن صبار التعليمات من خلال شاحن مرفق به.

الصبار التربوي فِيْ معرض مدارس أهلا

حرص عدد من المحلات على المشاركة فِيْ معرض أهلاً للمدارس، والذي يقام حالياً فِيْ عدد من المحافظات، بهدف توفِيْر الأدوات المنزلية والقرطاسية بأسعار وخصومات مناسبة.

تشرف عليها وزارة التموين فِيْ مصر، على عرض الصبار التربوي، وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الإقبال على شراء الصبار التربوي فِيْ معرض “مدارس أهلا” قوي، وقد نال إعجاب الكثيرين. الطلاب.

قال جلال محمد، أحد العارضين فِيْ معرض أهل مدراس، إن الصبار التربوي مناسب للمحتوى التربوي للأطفال، حيث يوفر الترفِيْه للأطفال وفِيْ نفس الوقت يساعد فِيْ اكتساب وتعلم الحروف والكلمات والأرقام.