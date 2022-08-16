الصحابي الذي اهتز لوفاته عرش الرحمن لموته؟، هناك الكثير من الصحابة التي منحهم الله كرامات أثناء استشهادهم، ومنهم من اهتز له عرش الرحمن، والذي يعد من خيرة الصحابة، والذي يعد من أسياد الأوس في يثرب، وفدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتطرق الى هذا الصحابي اهتز لوفاته عرش الرحمن لموته.

الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته

يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة الدينية التي يتم سؤلها وبشكل كبير وخاصة في المسابقات، وهو من الصحابي الذي اهتز لوفاته عرش الرحمن لموته وهو الصحابي الكريم سعد بن معاذ، والذي شهد إسلامه بعد غزوة بدر وأحد والخندق، وتوفي سعد بن معاذ بعد غزوة الخندق، حيث أصيب سعد بجرح عميق في غزوة بني قريظة، مما أدى الى وفاته، وكان عمر سعد بن معاذ عند استشهاده سبعة وثلاثين عام.

لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ

اهتز عرش الرحمن الصحابي سعد بن معاذ، وهذا يدل على مقدار حب الله تعالى لسعد بن معاذ، واللي شارك في أكثر من غزة مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اهتز العرش ليدل على فرح سعد بلقاء الله تعالى، وسبب استشهاد سعد بن معاذ بعد مشاركة سعد بن معاذ في غزوة الخندق، وقد ضربه أحد المشركين بسهم وهو حيان بن قيس بن العرفة ادى الى قطع الوريد في الأكحل، وقد وضع الرسول له خيمة قرب المسجد ، وكان مضطجعا، وفدهل عليه عنزة، فداست على الجرح انفجر الجرح، فأدة الى وفاته رحمه الله.

دفن سعد بن معاذ

تم دفن الصحابي الجليل سعد بن معاذ بعد وفاته في مقبرة البقيع، وكان يبلغ من العمر سبعة وعشرين سنة، حيث قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ)، وهذا يدل على حب الله تعالى للصحابي سعد.

هناك الكثير من الاسئلة الاسلامية والتي يتم سؤالها في السمبقات، ومن أبرزها الصحابي الذي اهتز لوفاته عرش الرحمن لموته والجواب هو الصحابي سعد بن معاذ بعد إصابته في غزوة الخندق.