الصحة إنقاذ حاجة سورية من انفجار للشريان السباتي

تمكن فريق طبي من وزارة الصحة من إنقاذ حياة سيدة سورية في أواخر الأربعينيات من عمرها كانت تعاني من صداع حاد مفاجئ مع قيء متكرر نتيجة انفجار تمدد الأوعية الدموية الشرياني الضخم في الشريان السباتي الأيسر للدماغ. . وأشارت “الصحة” إلى أن مستشفى ميناء الجسر استقبلت المريضة، وتعاني من صداع حاد ومفاجئ مع قيء متكرر. تم إجراء الفحوصات اللازمة على الفور، وأظهر الفحص بالأشعة المقطعية للدماغ وجود نزيف دموي. تحت ما يسمى بـ (الأم العنكبوتية)، وتم إجراء فحص بالأشعة المقطعية على المخ للتوصل إلى تشخيص دقيق، ووجد أن هناك تمزق في الأوعية الدموية الشريانية في الدماغ، مما يتطلب وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي . بعد انخفاض حاد في درجة الوعي، قريبة من الإغماء.

حالة المنقذ

وأضاف أنه تم التنسيق بشكل عاجل لإحالة المريضة إلى مدينة الملك عبد الله الطبية على أنها “حالة منقذة للحياة” على جهاز التنفس الصناعي، وأن تاريخ المريضة لم يظهر أي إصابات في الرأس أو مميعات الدم أو أمراض القلب باستثناء قصور الغدة الدرقية، وهي تأخذ 50 ميكروجرام من هرمون الغدة الدرقية للعلاج. تم إجراء فحص بالأشعة المقطعية على المخ في مدينة الملك عبد الله الطبية داخل فريق الأشعة العصبية التداخلية وفريق جراحة الأعصاب، حيث أظهر النزيف الناجم عن انفجار تمدد الأوعية الدموية في الشريان السباتي الأيسر بالمخ.

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي عالج تمدد الأوعية الدموية في الشريان السباتي الدماغي عن طريق الأشعة العصبية التداخلية باستخدام الدعامة الالتفافية والملفات المعدنية، وأعيد بناء الشريان وأغلق تمدد الأوعية الدموية الدماغية بالكامل من قبل استشاريي الأشعة. يوم التنويم الإيحائي، في عملية استمرت 4 ساعات وتوجت بالنجاح، الحمد الله والمريض شفي بتحسن ملحوظ، مفصولاً عن جهاز التنفس الصناعي وفي حالة تامة من الوعي والحمد والحمد لله بدون اعتلال عصبي أو ضعف في الأطراف، مع الاستمرار في العلاج المكثف والمتابعة في وحدة العناية العصبية في Ciudad Médica.

السماح بضرورة الوقوف بعرفة

وأشار إلى أن التنسيق الطبي تم بتدريب المحتاجين على الوقوف، وتم إرساله إلى عرفات ليلاً لاستكمال مناسك الحج ضمن حملة مدينة الملك عبد الله الطبية في سيارة إسعاف يرافقها استشاريون في جراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة. تصلي من أجل حكم خادم الحرمين الشريفين بعد أن تمكنت من أداء مناسكها التي أتت من أجلها، بعد أن أصابها المرض بالشلل، وعادت سالمة بعد أن نقلها ناسكها للعناية المركزة. لولا فضل الله، ثم الحجم الهائل للرعاية الطبية والجهود المبذولة وراء أبطال الرعاية الصحية من جميع التخصصات.