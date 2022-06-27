الصحة احذروا التعرض المستمر لأشعة الشمس

سلطت وزارة الصحة الضوء على أهمية تجنب التعرض المستمر للشمس، مما يعرض الفرد للأمراض الناجمة عن الحرارة الشديدة، حيث أطلقت مبادرة #Tu_Sombra عبر حسابها على تويتر ومنصة التوعية “Vive Sano”، والتي تهدف إلى الترويج لمبادرة #Tu_Sombra. استخدام المظلة للصغار والكبار، وترطيب الجسم لتقليل أشعة الشمس والوقاية من الحرارة، وغيرها من السلوكيات الصحية التي تحميك في فصل الصيف.

عيوب التعرض المستمر للشمس

ونشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعوي لتحذير المواطنين والمقيمين من أضرار التعرض المستمر لأشعة الشمس والأضرار الصحية التي يسببها والإصابات الناتجة عنها، وهي الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، الطفح الحراري، حروق الشمس، والتقلصات الحرارية.