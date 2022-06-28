الصحة السعودية أكثر من 169 ألف حاج تمت مناظرتهم

كشفت وزارة الصحة السعودية بجدة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين تمت مقابلتهم من خلال مراكز الرقابة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بلغ قرابة 169 ألف حاج، منذ بداية موسم الحج حتى يوم أمس الأحد.

وأضافت أن الحجاج الذين تمت مقابلتهم تلقوا التطعيمات اللازمة، والتي تشمل لقاح شلل الأطفال والتهاب السحايا واللقاح الوقائي، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الحجاج، من خلال الكاميرات الحرارية مع الفرق الطبية، مبينة ذلك فيما يتعلق بالجانب العلاجي. بلغ عدد مراكز الرقابة الصحية بالمطار أكثر من (2900) زائر من حجاج وعمال موسميين، فيما تمت إحالة حالة واحدة فقط إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

مقياس الحرارة مادة إعلانية

وكانت دائرة صحة جدة قد أنهت منذ صغرها كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وخدمة الحجاج بمراكز الرقابة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي لموسم حج هذا العام 1444 هـ، وفق الخطة السنوية لاستقبال الحجاج. حجاج بيت الله الحرام، حيث تقدم صحة جدة كافة الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها. لموسم حج هذا العام تحقيق أعلى مستويات الأداء للخدمات الصحية للحجاج وتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام.

وانتهت من إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين بموسم الحج هذا العام قرابة (400) ممارس صحي في 5 مراكز صحية وهي قاعة الحجيج والصالة الأولى والشمالية والجنوبية. القاعات وقاعة الترحيل. كما تم دعم المركز بعدد من سيارات الإسعاف الحديثة والمجهزة بالكامل، بالإضافة إلى دعم المراكز بكافة المعدات المتطورة، كما تم توفير غرف الإنعاش القلبي الرئوي المجهزة تجهيزًا عاليًا، وغرف العزل، والعيادات الطبية، وغرف التنويم المغناطيسي للمرضى في المطارات الخمسة. المراكز.

اجراءات وقائية

وأشارت الصحة في جدة إلى أن العمل في المراكز الصحية متاح على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، من خلال نوبات للجميع، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرق للتدخل السريع في حالة الاشتباه بالحالات بين الحجاج. والاستعداد لاستقبال الحجاج من خلال وضع عدد من الفرضيات لمواجهة كل الاحتمالات لرفع جاهزية الفرق العلاجية والوقائية.