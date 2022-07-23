الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالمية

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جدرى القردة يمثل حالة طوارئ عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيانات صحفية، إنه يمكننا السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره بالوسائل المتاحة في هذا الوقت.

من جهتها، سبق أن أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أعراض المرض وأشكال انتقاله، وقدمت نصائح مهمة للجميع

تشمل أعراض جدرى القرود ما يلي

– الحار

– صداع.

ألم عضلي.

– ألم في الظهر.

تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

ثم يظهر طفح جلدي على الوجه واليدين والقدمين.

فترة حضانة المرض

وأشارت هيئة “الوقاية” إلى أن فترة حضانة المرض تمتد من 5 إلى 21 يومًا، ولكنها عادة ما تكون من 7 إلى 14 يومًا.

كيف ينتشر جدرى القرود

ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للتلامس مع حيوان أو إنسان مصاب بالفيروس أو بالسوائل والإفرازات.

يمكن أن يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان في البعض عن طريق خدش الحيوان المصاب.

يحدث الانتقال من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ التنفسي، أو الاتصال الجسدي مع شخص تظهر عليه الأعراض، أو ملامسة الأسطح الملوثة والأشياء الشخصية.

نصائح مهمة للجميع

أثناء السفر، ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بارتداء قناع باستمرار وتعقيم يديك.

يجب أن ترى الطبيب إذا ظهر طفح جلدي بعد ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت ستعود من السفر خلال آخر 21 يومًا حتى تبدأ الأعراض.

اعزل نفسك إذا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي حتى ترى الطبيب.