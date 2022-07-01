الصحة العدوى الفيروسية وراء الزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات

أوضحت وزارة الصحة سبب نزلات البرد حاليا وهو ما يسمى بالعدوى الفيروسية، حيث توجد فيروسات تسبب نزلات البرد والزكام، ومن أبرز الأعراض التي تظهر عند الإصابة بنزلات البرد سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال.، العطس المتكرر التعب والأرق. يمكن لأي شخص أن يصاب بنزلة برد في أي وقت من السنة، وتستمر الأعراض من 7 إلى 10 أيام.

زيارة الطبيب

وشدد على ضرورة زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة، حيث تختفي الأعراض البسيطة غالبًا دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب، لافتًا إلى أن هناك أكثر من عشرين نوعًا من الفيروسات المسببة لنزلات البرد ونزلات البرد، بما في ذلك فيروسات الأنف. rhinovirus)، الذي ينتشر عادةً في الربيع والخريف، وتسبب الأنفلونزا البشرية أعراضًا مشابهة جدًا لأعراض الأنفلونزا، وهناك أربع عائلات من هذا الفيروس، تنتشر إحداها في أوائل الصيف، وهي موجودة على مدار العام، و فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، الذي يميل إلى إصابة الشباب، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو على مدار أشهر من العام، ولكن على مستوى العالم، يزداد حدوثه في الخريف.