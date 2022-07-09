الصحة تباشر حالة حاج ألماني بزراعة منظم لضربات القلب

الحمد لله استطاع الطاقم الطبي لمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة انقاذ حياة حاج اثر اصابته بنوبة قلبية، كما تم دعم قلب الحاج الالماني بـ “كبسولة قلب” لتنظيم عملية الاصابة بنوبة قلبية. ينبض من القلب.

كبسولات القلب

وأوضحت وزارة الصحة أن المدينة الطبية بدأت في تسليم كبسولة القلب في السنوات الأخيرة لعلاج أمراض القلب التي تتطلب تركيبها، مشيرة إلى أن جهاز القسطرة الكهربائية وإيقاع القلب في مركز القلب يزرع جهاز تنظيم ضربات القلب وهو عبارة عن كبسولة صغيرة لاسلكية. أو الأسلاك وزرعها في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلبية تداخلية.

تنظيم معدل ضربات القلب

وتجدر الإشارة إلى أن “كبسولة القلب” تعمل على تنظيم ضربات القلب ومنع تباطؤ ضربات القلب وتجنب السكتة القلبية، كما أن تكلفة كبسولة القلب مرتفعة، فيما تقدم الخدمات الصحية هذه الكبسولة لمرضى الحجاج مجانًا.