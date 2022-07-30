الصحة تتيح جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق صحتي

أتاحت وزارة الصحة إعادة جدولة وإلغاء خدمة المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في تطبيق “صحتي”.

تسهيل حجز المواعيد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تسهل على المستفيد حجز مواعيده الصحية والتحكم فيها من أي مكان وفي أي وقت من خلال تطبيق “صحتي” حفاظًا على وقته، وإلغاء الموعد في حال عدم تمكنه من الحضور. بحيث تتيح الفرصة لإحالة أخرى للاستفادة منها.

ميزات الخدمة

ومن وظائف هذه الخدمة حجز وإدارة مواعيد المستفيدين، وإلغاء وإعادة جدولة المواعيد، ومعرفة (العيادات) المتوفرة في المراكز، والبحث عن أقرب مركز صحي يوفر الخدمة المطلوبة (العيادة)، واختيار الطبيب وتذكير الموعد من خلال الرسائل النصية.