الصحة تجهز غرفة للقيادة بالمشاعر لرصد الحالة الصحية للحجاج

جهزت وزارة الصحة غرفة القيادة والتحكم بمستشفى طوارئ منى، وهو مركز لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه ومراقبة القرارات الصحية الاستراتيجية من خلال شبكة متطورة للمعلومات والاتصالات.

منصة المعلومات

الغرفة هي منصة المعلومات الرئيسية لـ “الصحة” في الحج، والتي من خلالها يتم مراقبة الحالة الصحية للحجاج على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال منصات ذكاء الأعمال التي تستخرج البيانات تلقائيًا من الأنظمة الصحية الإلكترونية المختلفة. مثل أنظمة المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف بالإضافة إلى الأنظمة المركزية. مثل نظام مراقبة انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والتحصينات، ونظام الإحالة، ونظام القوى العاملة، والمستلزمات الطبية للحج، حيث يتم عرض الأسرة الشاغرة على الفور في كل منشأة واتخاذ قرارات إعادة توزيع المرضى في المستشفى تكتيكياً. أو حسب الحاجة المرضية، ودرجة الاكتظاظ ومعدلات الانتظار لخدمات الطوارئ والعيادات يتم رصدها، ورصد الأمراض والمشكلات الصحية والمؤشرات الصحية وتوزيعها في منطقة مشاعر، لتوقع أي إنذار صحي مبكر للأحداث التي تتطلب التدخل بالدعم أو التنقيب الميداني، وشاشات عملاقة تعمل على مدار 24 ساعة بكوادر سعودية مؤهلة. توضيح حالات المستشفيات ومواقع نقل سيارات الإسعاف ومسارات الإخلاء الطبي ومراقبة ومتابعة مختلف المنصات والمؤشرات.

تواصل مع المنظمات الدولية

الغرفة متصلة بمركز القيادة والتحكم “الصحي” الرئيسي، والذي هو على اتصال دائم بالمنظمات الدولية ؛ لضمان التأهب الكامل والاستجابة السريعة للأخطار التي تهدد الصحة العامة بأكبر قدر من الكفاءة.

يشكل مركز القيادة والتحكم حلقة الوصل بين مختلف الإدارات (أصحاب المصلحة) المعنية، حيث يشرف على إعداد القطاعات الصحية لمواجهة التهديدات على الصحة العامة ويقود المراقبة الصحية لمواجهة هذه التهديدات، حيث يقوم بتقييم ومعالجة المخاطر قبل وأثناءها. الحدوث، وهذه المسؤوليات تمثل ثلاثة عناصر رئيسية أهمها أولاً، الإعداد الذي يساهم في تقليل احتمالية وقوع الحوادث الصحية (الأمراض) من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية، والإعداد المناسب من خلال تحسين البنية التحتية الصحية، وتدريب الكوادر اللازمة، وتعبئة الموارد اللازمة. وإعداد خطط عمل لتنفيذها في مواجهة مخاطر الكوارث الصحية، والتدريب على خطط العمل لمواجهة المخاطر، وثانياً، المراقبة الوبائية من خلال المراقبة (المراقبة)، ما هي التهديدات المحتملة هو، ومراقبة توافر الامور الصحية في المنطقة وجميع مرافقها الطبية. ثالثا، الاستجابة السريعة، حيث يقود المركز التهديدات على الصحة العامة، وينظم عمل الجهات المعنية في هذا الصدد، ثم يصدر قرارا محددا. خطة عمل لمواجهة الكوارث الصحية المعنية، بالإضافة إلى رصد جميع عمليات الاستجابة للكوارث المعنية.

النظام الطبي الإلكتروني

تم تطبيق نظام طبي الكتروني في مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة يوثق بيانات حجاج بيت الله الحرام بالتكامل مع وزارة الحج ومركز المعلومات الوطني وقت تسجيل المعتمر في أي مؤسسة صحية بالمشاعر المقدسة. الأماكن المقدسة. غرفة القيادة والتحكم، يمكن تتبع أكثر من 260 سيارة إسعاف تلقائيًا في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر والمدينة المنورة وتوجيههم بشكل فردي أو في مجموعات تلقائيًا إلى موقع الحدث وحسب الحاجة، ومراقبة نقل قافلة المرضى المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفات، وبين مستشفيات منى وعرفات.