الصحة تحذر التقلبات الجوية تزيد مخاطر نوبات الربو

حذرت وزارة الصحة من نوبات الربو بسبب تقلبات الطقس التي تعيشها المملكة منذ بداية الأسبوع وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر أن تقلبات الطقس والأمطار من أسباب الزيادة. أعراض نوبات الربو.

نصائح لتجنب نوبات الربو

وأشار إلى سلسلة من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من نوبات الربو .. بما في ذلك الحرص على تجنب المطر والهواء البارد، حيث أنهما من أهم مسببات الربو.تغطية رأسك وفمك وأنفك عندما تضطر إلى مغادرة المنزل، احمل دائمًا بخاخ الطوارئ الذي يوسع الناس خذ بخاخًا وقائيًا إذا أوصى بذلك. الطبيب.

حالات الطوارئ

وأشار إلى بعض الحالات التي يستلزم فيها التوجه إلى أقرب مركز طوارئ ؛ أهمها زرقة الأطراف والشفتين واللسان. تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام. عدم الاستجابة لبخاخات الطوارئ.

مهيجات الربو

و قبل؛ أوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها على تويتر أنه حفاظا على سلامتك تجنب المواد المسببة للربو، وأشارت الهيئة إلى أن من بين مسببات الربو ما يلي

تلوث الهواء.

غبار المنزل مثل “المفروشات والسجاد والأثاث”.

المهيجات الكيميائية والروائح تتناثر مثل “العطور”.

دخان التبغ.

مخاطر الربو

يمنع الربو تدفق الهواء إلى المجاري التنفسية ويسبب نوبات متكررة من ضيق التنفس مع أزيز في الصدر (أزيز) مصحوب بسعال وبلغم بعد التعرض لمواد استنشاق تسبب ردود فعل تحسسية أو تهيج في الجهاز التنفسي، وتتنوع هذه الهجمات من حيث الشدة والتكرار من شخص لآخر، وهو أحد أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.