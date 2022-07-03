الصحة تحذر الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة

حذرت وزارة الصحة الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة مما يؤثر سلبا على أداء مناسك الحج.

لا التعرض المباشر للشمس.

وأوصت وزارة الصحة، في تغريدة على حسابها على تويتر، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس التي قد تؤدي إلى الإصابة بضربة شمس وتؤثر سلبا على أداء مناسك الحج، مستشهدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ”تهدئة في المساء ؛ الحرارة الشديدة تأتي من نسيم الجحيم “.

استخدام الشمس كظل

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج دعت دليل التوعية بالحج إلى ضرورة استخدام حاج الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس الحارقة أثناء أداء المناسك لتجنب الإجهاد الحراري.

كما أوصى العديد من الخبراء بتجنب التعرض الطويل للشمس والبقاء في الظل قدر الإمكان، وكذلك شرب الكثير من السوائل مثل الماء والعصائر الطازجة، وتجنب العصائر السكرية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

في حالة الغثيان والقيء وعدم القدرة على الوقوف يفضل التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ العلاج اللازم.