الصحة ترفع الجاهزية لاستقبال الحجاج يوم التروية

أكدت وزارة الصحة توافر 4 مستشفيات و 26 مركزاً صحياً لخدمة حجاج منى خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ.

تقديم جميع الخدمات

وأوضحت الوزارة أن المنشآت الصحية في الأماكن المقدسة تقدم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والطارئة للحجاج من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة، من خلال تقنيات حديثة وأجهزة طبية متطورة.

يوجد في منى 5 مستشفيات مستشفى الطوارئ بسعة 190 سريرًا منها 12 سريرًا للطوارئ و 34 سريرًا للعناية المركزة، ومستشفى ميناء الجسر بسعة 150 سريرًا تم تخصيص 36 سريرًا منها للطوارئ. سرير. و 28 سرير للعناية المركزة، بينما تبلغ سعة مستشفى ميناء الوادي 160 سريرًا، ومستشفى الطوارئ 24 سريرًا و 25 سريرًا للعناية المركزة، بالإضافة إلى مستشفى شارع الميناء الجديد بسعة 50 سريرًا منهم 13 أسرة طوارئ و 16 سريرًا للعناية المركزة.

يرفع التحضير قبل يوم التسريب

كما أشارت وزارة الصحة إلى زيادة توافر 26 مركزًا صحيًا في منطقة منى، مبينة أن المراكز الصحية موزعة على جميع المواقع في منطقة منى، وذلك لتسهيل وصول الحجاج إليها.

تقدم المراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية للحجاج والعاملين في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ والتدخل للإنقاذ في حالات الطوارئ والطوارئ مثل الإجهاد الحراري والإنعاش القلبي الرئوي.

يتم دعم هذه المرافق الصحية من خلال أسطول نقل سيارات إسعاف يتكون من 100 سيارة إسعاف صغيرة و 75 سيارة إسعاف كبيرة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفيات ومراكز المشاعر بدأت منذ سن مبكرة في الاستعداد والاستعداد. حيث خضعت لمشاريع تنموية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تحضيرها، وانتهت بوصول فرق بشرية من أطباء وإداريين لاستكمال تحضيرها وتشغيلها، ثم إقامة سلسلة من ورش العمل. والتدريب والفرضيات لاستكمال إعداد وتأهيل العاملين، ومن ثم تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بالمستشفيات.

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