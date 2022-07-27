الصحة تسجل 323 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 574

كشفت وزارة الصحة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل (323) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن شفاء (574) حالة، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة، وبذلك بقي إجمالي عدد الوفيات (9243). ) في حين بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (808742) حالة تعافي منها (793419) بينما تم تسجيل 143 حالة نشطة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، من خلال الاستمرار في طلب استخدام قناع لدخوله، مع الاستمرار في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.

لا التطعيم المطلوبة

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في طلب (توكلنا) لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة وطائرات متنقلة ووسائل نقل عام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من حالة صحة. وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

مدة الجرعة الثالثة.

كما مددت الوزارة مدة الالتزام بأخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، مع باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدين منها، لا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة من اللقاح.