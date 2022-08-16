الصحة تسجيل 103 حالات إصابة بكورونا و151 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي إلى 812196 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 799087 حالة بحمد الله.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 9272 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 80.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، وذلك بفضل ثم بالله الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفاعلة من جميع الجهات والتقدم والحمد لله في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق الآتي

أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “الوقاية” أو المرافق والأنشطة. والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية المستمرة أثناء المطالبة باستخدام قناع لدخوله، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التحصين والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات والمواصلات العامة، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب العام. قواعد. المتطلبات الصحية “للوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثاً مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة منها لم تظهر حالتك الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تتضمن أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.