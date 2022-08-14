الصحة تسجيل 105 إصابات بكورونا و107 حالات تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصبح المجموع 811958 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 107 حالات شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 798805 حالة ولله الحمد كما تم تسجيل وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9269 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 84 حالة.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، وذلك بفضل ثم بالله الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الوطنية الفعالة من جميع الجهات، والتقدم – والحمد الله – في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، وفق ما يلي أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، المسجد النبوي. والأماكن التي يتم إصدار البروتوكولات الخاصة بها من قبل هيئة الصحة العامة “للوقاية”، أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب استخدام كمامة لدخولها، مع الاستمرار لزيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التحصين والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات والمواصلات العامة، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب العام. قواعد. المتطلبات الصحية “الوقائية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثاً مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية التي حددتها وزارة الصحة أو المستثناة منها لم تظهر حالتك الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تتضمن أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.