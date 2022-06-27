الصحة تسجيل 1076 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 983

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 791784 حالة.

983 استرداد

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 983 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 772،979 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9،202 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 148.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والمسابقات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، والاستمرار في طلب استخدام قناع للوصول إليه، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

لا التطعيم المطلوبة

كما تقرر عدم اشتراط التطعيم والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها شرط التحصين أو الاستمرار في التحقق. الحالة الصحية وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخول المستشفى نفس .

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

كما مددت الوزارة مدة الالتزام بأخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، مع باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدين منها، لا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة من اللقاح.