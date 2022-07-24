الصحة تسجيل 376 إصابة جديدة بكورونا و660 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي إلى 807،591 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 660 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 791438 بحمد الله، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 9239 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 142.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، فإن ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، شكراً إلى الله ثم الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفعالة من جميع الجهات والتقدم – ولله الحمد – في برنامج التطعيم الوطني وارتفاع معدلات التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع. الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق ما يلي

أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “الوقاية” أو المرافق والأنشطة. والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية المستمرة أثناء المطالبة باستخدام قناع لدخوله، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التطعيم والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لـ قواعد عامة. المتطلبات الصحية “المنع” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية المحددة أو المستبعدة من قبل وزارة الصحة حالتك الصحية لا تظهر في طلب “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تتضمن أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.