الصحة تسجيل 503 إصابات جديدة بكورونا و907 حالات تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 503 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع الإجمالي إلى 796771 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، للكشف عن تقدم كورونا، أنه تم تسجيل 907 حالات شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 779.586 حالة، ولله الحمد.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9211 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 154.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، فإن ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، شكراً إلى الله ثم الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفاعلة من جميع الجهات والتقدم والحمد لله في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، وفقاً لما يلي أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، المسجد النبوي. والأماكن التي يتم إصدار البروتوكولات الخاصة بها من قبل هيئة “الوقاية” للصحة العامة، أو أنشطة المرافق والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب استخدام كمامة لدخولها، مثل طالما استمروا في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامها.

ثانيًا التطعيم والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لـ قواعد عامة. المتطلبات الصحية “المنع” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية المحددة أو المستبعدة من قبل وزارة الصحة حالتك الصحية لا تظهر في طلب “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تشمل أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.