الصحة تسجيل 522 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 874

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل (522) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن شفاء (874) حالة، وتسجيل 3 وفيات جديدة، فيما العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في السعودية. بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها في الجزيرة العربية (806401) حالة. منهم (789766) قضية.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، من خلال الاستمرار في طلب استخدام قناع لدخوله، مع الاستمرار في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.

لا التطعيم المطلوبة

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في طلب (توكلنا) لدخول المنشآت والأنشطة والفعاليات والأنشطة وطائرات متنقلة ووسائل نقل عام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من حالة صحة. وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخولها.

مدة الجرعة الثالثة.

كما مددت الوزارة مدة الالتزام بأخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، مع باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدين منها، لا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة من اللقاح.