الصحة تسجيل 534 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 774

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل (534) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن شفاء (774) حالة، وتسجيل 3 عمات متوفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أعلى. (9،215)، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في السعودية (798،474) حالة، منها (782،085) حالة تعافى، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8،381).

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، من خلال الاستمرار في طلب استخدام قناع لدخوله، مع الاستمرار في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.

لا التطعيم المطلوبة

كما تقرر عدم اشتراط التطعيم والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها شرط التحصين أو الاستمرار في التحقق. الحالة الصحية وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية لدخول المستشفى نفس .

مدة الجرعة الثالثة

كما مددت الوزارة مدة الالتزام بأخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، مع باستثناء الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستبعدين منها، لا تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وسلطت وزارة الداخلية الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، بما في ذلك أخذ الجرعات المنشطة المعتمدة من اللقاح.