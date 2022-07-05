الصحة تسجيل 566 إصابة جديدة بكورونا و782 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي إلى 797،940 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي، للكشف عن تقدم كورونا، تسجيل 782 حالة تعافي جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 781314 حالة، ولله الحمد.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9212 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، فإن ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، شكراً إلى الله ثم الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفاعلة من جميع الجهات والتقدم والحمد لله في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق الآتي

أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “الوقاية” أو المرافق والأنشطة. والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية المستمرة أثناء طلب استخدام قناع لدخوله، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التطعيم والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لـ قواعد عامة. المتطلبات الصحية “المنع” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية المحددة أو المستبعدة من قبل وزارة الصحة حالتك الصحية لا تظهر في طلب “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تشمل أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.