الصحة تسجيل 827 إصابة جديدة بـ كورونا و975 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ؛ وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى (791784) حالة حتى الآن.

وأضافت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي، لكشف مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل (975) حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى (772،979) حالة.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (3) وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9201) حالة.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، فإن ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، شكراً إلى الله ثم الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفاعلة من جميع الجهات والتقدم والحمد لله في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، وفقاً لما يلي أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، المسجد النبوي. والأماكن التي يتم إصدار البروتوكولات الخاصة بها من قبل هيئة “الوقاية” للصحة العامة، أو أنشطة المرافق والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب استخدام كمامة لدخولها، مثل طالما استمروا في رفع مستوى الوعي والتشجيع على استخدامه.

ثانيًا التطعيم والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لـ قواعد عامة. المتطلبات الصحية “المنع” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية المحددة أو المستبعدة من قبل وزارة الصحة حالتك الصحية لا تظهر في طلب “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تتضمن أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.