الصحة تشدد على إجراء الفحوصات الطبية للطلاب قبل الدراسة

سلطت وزارة الصحة الضوء على أهمية الفحوصات الطبية للطلاب قبل بدء الدراسة.

الفحوصات الطبية المطلوبة

وحول الفحوصات الطبية المطلوبة أوضح أن أهمها

– اختبار القدرات الطبية للصف الأول الابتدائي ؛ هو امتحان لتقييم الحالة الطبية العامة للتأكد من أن الطالب في مأمن من الإعاقات الجسدية والعقلية فحص فحص لطلاب المدارس. هو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلاب من أجل مراقبة بعض المؤشرات الصحية.

أهمية الفحوصات الطبية.

فيما يتعلق بأهمية إجراء هذه الفحوصات، فقد تبين أن الأطفال في هذا العمر يتميزون بنمو بدني وعقلي سريع، لذا تكمن أهمية هذه الاختبارات في الآتي ضمان نموهم الطبيعي اكتشاف أي مشكلة صحية تقديم علاج مبكر.