الصحة تصدر دليلاً تصنيفيًا لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

أصدرت وزارة الصحة دليلاً لتصنيف النفايات الصحية الخطرة والحادة، والذي يهدف إلى وضع طريقة للرقابة والرقابة الكافية لإنتاج وتصنيف وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها بأمان. وفقًا للوائح والتشريعات الصحية والبيئية.

قائمة نظام النفايات الموحد

ويأتي الدليل تماشيا مع اللوائح التنفيذية للنظام الموحد للنفايات الصحية الخطرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ويستهدف جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة والتي بدأ تنفيذها اعتباراً من 29 أبريل 1444. وساهم تطبيق هذا الدليل في تقليل كمية النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن المنشآت الصحية. 28٪ مما تم إنتاجه قبل صدور هذا الدليل.