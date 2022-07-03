الصحة تطلق المرحلة الثانية من “هاكثون” في الحج

أطلقت وزارة الصحة، أمس، المرحلة الثانية من برنامج الابتكار الصحي “هاكاثون” للحج في مدينة الملك عبد الله بالعاصمة المقدسة.

سجل الأفكار المبتكرة للمجتمع

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة ستشهد تسجيل الأفكار المبتكرة للمجتمع، بهدف حل التحديات التي تواجهها القطاعات الحكومية، من خلال منصة فكرة في المرافق، وسيتم تقديم المشورة للجهات الحكومية حتى يتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم. حلول. فيما ستعلن نتائج الفائزين في 14/7/2022 م استعدادا للمرحلة الثالثة.

ضع إطارًا واكشف عن التحديات

يشار إلى أن وزارة الصحة عقدت الخميس الماضي ورشة عمل بعنوان “اكتشاف تحديات موسم الحج”، وهي المرحلة الأولى من برنامج الابتكار الصحي للحج.