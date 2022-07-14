الصحة تعلن عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، متابعة حالة إصابة بفيروس جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة في مدينة الرياض. .

استمرار أعمال المراقبة والمتابعة

وأكدت الوزارة استمرارها في أعمال المراقبة والمتابعة حول تطور مرض جدري القردة، وأعلنت بكل شفافية الحالات التي يتم رصدها لا سمح الله، وأبدت استعدادها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع التعليمات الصحية خاصة أثناء الرحلة عبر قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو الاتصال بالمركز (937) في حال وجود أي استفسار بخصوص مرض جدري القرود.