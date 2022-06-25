الصحة تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج

قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية والوقائية لـ 216،981 حاجًا عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، منذ بداية قدوم الحجاج حتى يوم الاثنين 11/21/1444 هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج الذين تلقوا العلاج الوقائي من التهاب السحايا بلغ (10101) حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا لقاح شلل الأطفال (31936) حاجاً، وعدد الوافدين الذين أصيبوا بالحمى الصفراء. بلغ اللقاح (12.145) حاجا ومحتاجا.

منافذ الهواء

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا خدمات علاجية ووقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ (209،865) حاجاً ومحتاجين أي 97٪ من إجمالي الوافدين عبر جميع المنافذ، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ. وصل عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا خدمات علاجية ووقائية عبر المنافذ إلى (4626) حاجاً ومحتاجين بنسبة 2٪، وبلغ عدد الحجاج الوافدين الذين تلقوا خدمات علاجية ووقائية عبر الموانئ البحرية (2490) حاجاً ومحتاجاً بواقع (2490) حاجاً ومحتاجاً بواقع. 1٪.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين استوفوا الاشتراطات الصحية لمرض التهاب السحايا بلغ (211،826) حاجاً بنسبة 98٪ من حاجتهم، وبلغ عدد المعتمرين الذين التزموا بمتطلبات صحة الفم 3137 حاجاً والحاجة إلى 100٪. وبلغ عدد الحجاج المستوفين للاشتراطات الصحية للحمى الصفراء (11522) حاجا و 95٪ من المحتاجين.

الخدمات العلاجية

يشار إلى أن وزارة الصحة أعدت خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة مرافقها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج، حيث بلغ عدد المستشفيات ( 25) مستشفى مدعومة بـ (156) مركزاً صحياً، وزادت طاقتها السريرية إلى (5000) سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (1053) أسرة، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (241). ) أسرة، وبلغ عدد الكوادر الصحية المدربة على رعاية الحجاج قرابة (25) ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطا طبية على قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة الوسطى للحرم المكي الشريف، إضافة إلى توفير (180) سيارة إسعاف وتجهيز 17 مركز طوارئ. في منشآت جسر الجمرات في منى.