الصحة توضح مواقع المراكز الصحية التي تقدم خدمة تطعيمات الحج

وأكدت وزارة الصحة أهمية حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على لقاح التهاب السحايا لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يجب الحصول عليه قبل أداء فريضة الحج بعشرة أيام.

أخي / أخت الحج إذا كنت من المرشحين لأداء مناسك الحج لعام 1444 هـ يرجى التوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ التطعيمات اللازمة لموسم الحج.

– وزارة الصحة السعودية (SaudiMOH) 26 يونيو 2022

مراكز الرعاية الصحية الأولية

يمكن لمن عازم على أداء فريضة الحج في وقت أقصر الحصول عليه، مع العلم أن الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية لمن لم يحصل عليها يتطلب نفس الإجراءات والمدة قبل أداء فريضة الحج.

وحددت الوزارة أسماء ومواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم فيها خدمة تطعيم الحج خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، حيث نشرت على موقعها الإلكتروني أسماء هذه المراكز في جميع مناطق ومحافظات المملكة. .