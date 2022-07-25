الصحة حالات جدري القرود في المملكة 3 فقط

أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة لمرض جدري القرود في المملكة بلغ 3 حالات، بحسب العربية نت.

حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المملكة العربية السعودية

وأوضحت وزارة الصحة أن المصابين الثلاثة بجدرى القرود عادوا إلى المملكة من أوروبا.

وكانت الوزارة قد طمأنت الجميع في وقت سابق بأن حالات الإصابة بمرض جدري القرود تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما يتم حصر جميع المخالطين.

مواصلة أعمال المراقبة والمتابعة

وأكدت الوزارة استمرارها في أعمال رصد وتتبع تطور مرض جدري القردة، وأعلنت بكل شفافية الحالات التي يتم رصدها لا سمح الله، ولفتت إلى استعدادها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع التعليمات الصحية خاصة أثناء الرحلة عبر قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو الاتصال بالمركز (937) في حال وجود أي استفسار بخصوص مرض جدري القرود.