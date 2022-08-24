الصحة حالتا وفاة و79 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة وحالات الشفاء التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 109 وتوفى 2 و 53 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتى الآن 812903 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 800.023 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 9282 حالة وفاة.

المدن الأكثر تضررا

وفيما يتعلق بالمدن التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا فهي التالية الرياض 24، جدة 14، الدمام 7، المدينة المنورة، الطائف، أبها 3.

أما المدن التي سجلت أكبر عدد من التعافي فهي التالية الرياض 28، جدة 27، الدمام 9، مكة 6، الطائف، الهفوف 4.