الصحة خدمات علاجية لأكثر من 46 ألف حاج وحاجة

قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية للحجاج من خلال المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لعدد 46509 حاج من أول يوم من شهر ذي الحجة إلى تاريخ 5/12 /. 1444 م ح.

خدمات متخصصة ذات جودة

أفادت وزارة الصحة أن الحجاج استفادوا من خدمات علاجية تخصصية نوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها (5) عمليات قلب مفتوح، و (82) قسطرة قلبية، و (223) عملية غسيل كلوي، و (5) مناظير. عمليات جراحية و 115 عملية جراحية و 342 حاجا داخل المستشفيات.

الخدمات الافتراضية

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم بعض الخدمات الافتراضية، منها (4) تشخيص للسكتة الدماغية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 1،269 حاج.