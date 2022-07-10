الصحة خدمات علاجية لأكثر من 97 ألف حاج في المشاعر المقدسة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحجاج الذين تلقوا خدمات علاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات بلغ (97262) حاجا اعتبارا من اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. 1444 هـ.

وأوضحت الوزارة أن الحجاج استفادوا من خدمات علاجية متخصصة عالية الجودة، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات، منها 10 عمليات قلب مفتوح، و 187 قسطرة قلبية، بينما تم إجراء 379 عملية غسيل كلى، و (10) عمليات جراحية بالمنظار، و (267). العمليات الجراحية، بينما تم إدخال (997) حاجاً إلى المستشفيات.

خدمات علاجية لحجاج بيت الله الحرام

كما شارك مستشفى الصحة الافتراضية في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية (عن بعد)، بما في ذلك (9) حالات تشخيص سكتة دماغية، (1) حالة رعاية حرجة عن بعد، و (127) حالة أشعة عن بعد.مسافة، بينما عدد المستفيدين خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق My Health) (1995) الحاجة والحاجة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعدت خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة مرافقها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج، حيث بلغ عدد المستشفيات ( 23) يدعمها (147) مركزًا صحيًا، وارتفعت طاقتها السريرية إلى (4654)، فيما بلغ عدد أسرة العناية المركزة (1080)،

بلغ عدد الكوادر الصحية المصرح لها برعاية الحجاج حوالي 25 ألف ممارس، وقد قامت الوزارة بتجهيز نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة الوسطى للحرم المكي الشريف، في بالإضافة إلى توفير (180) سيارة إسعاف وتجهيز (16) مركز طوارئ بمرافق جسر الجمرات في منى.