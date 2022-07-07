الصحة لضيوف الرحمن التزموا بالكمامة في المشاعر المقدسة والحرمين

وشددت وزارة الصحة على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر “الأخ الحاج الأخت الحاج حفاظا على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية، يرجى الحرص على ارتداء الكمامة عند دخول الأماكن المقدسة أو الحرمين الشريفين. . “

الفريق الصحي

يشار إلى أن وزارة الصحة جهزت خلال موسم حج هذا العام 23 مستشفى و 147 مركزًا صحيًا وزادت طاقتها السريرية إلى (5000) سرير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام.