الصحة للمرشحين لأداء الحج توجهوا لأقرب مركز لأخذ التطعيمات

بعثت وزارة الصحة، الأحد، برسالة إلى المرشحين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أخي الحاج / أختي الحج، إذا كنت من بين المرشحين لأداء مناسك الحج لعام 1444 هـ، يرجى التوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ التطعيمات اللازمة . لموسم الحج.

يمكنك التعرف على المراكز الصحية من خلال الرابط التالي هنا.

التطعيمات المطلوبة

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت التطعيمات اللازمة التي يجب على الحجاج حملها داخل المملكة قبل أداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة يُراعى أخذ التطعيم ضد التهاب السحايا، لمن لم يحصل على هذا التطعيم منذ 5 سنوات، خلال 10 أيام على الأقل قبل الذهاب إلى الحج.

وأضافت الوزارة أنها تأخذ في الاعتبار أيضًا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوه قبل الذهاب للحج بعشرة أيام على الأقل.

التحصين شرط لأداء فريضة الحج

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا يظل شرطا ساريا لأداء فريضة الحج هذا العام.